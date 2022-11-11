Татарстанцев приглашают принять участие в культурном онлайн-марафоне

С 31 по 9 декабря пройдет культурный марафон, присоединиться к которому смогут жители Татарстана. Эксперты приготовили для школьников, их родителей и педагогов интерактивные тесты, творческие конкурсы и возможность поучаствовать в научном проекте. Марфон пройдет в онлайн-формате.

Участники марафона познакомятся с историей моды и с тем, как в ней отражаются культурные традиции и особенности регионов. Школьники смогут попробовать себя в роли стилистов и собрать актуальные образы на основе семейных архивов, а также узнают много интересного – например, какой цвет вошел в моду после освоения космоса, как появление фиолетовой одежды связано с химией, что такое кика рогатая и как изобретение пластиковой бутылки изменило моду.

Важная часть марафона – исследовательский проект по сбору уникального датасета архивных праздничных образов жителей России. Это будет самая большая коллекция снимков с изображением нарядной одежды, которая была популярна в России в разное время, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

«Всероссийский проект познакомит участников с эволюцией моды, расскажет о ее роли в развитии культуры и наоборот – о влиянии культуры на моду», – подчеркнула замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.

«Благодаря культурному марафону ребята не только исследуют эволюцию бытовых и праздничных образов жителей России, но также приобретут полезные практические навыки, связанные с обработкой больших объемов данных», – добавил первый замминистра просвещения

Принять участие в марафоне могут желающие преподаватели, школьники всех возрастов и их родители. По итогам марафона участники смогут выиграть призы, а самые активные получат приглашение на вечеринку в метавселенной «Академии Яндекса». Узнать подробности о проведении Культурного марафона можно по ссылке.

Отметим, что в прошлом году в марафоне приняли участие 1 млн школьников и 50 тысяч преподавателей.