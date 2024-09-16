Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе «Моя страна - моя Россия»

Татарстанцы могут предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни и решение социально-экономических вопросов. Все заявки на всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, принимаются до 30 сентября.

Как сообщают АНО «Россия - страна возможностей», во всех номинациях могут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет, люди старше 35 лет, в свою очередь, могут участвовать в номинациях «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Для детей до 14 лет в 2024 году предусмотрена специальная номинация «Волшебные нити родословной».

В 2024 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» пройдет в 13 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. Основная тематическая линия нового сезона — укрепление семейных ценностей, традиций и исторической памяти поколений.

Победители получают денежные премии, стажировки, возможность трудоустройства в партнерских организациях, участия в мероприятиях на площадках федерального масштаба. Также победители получают сертификат на туристическую поездку по программе «Больше чем путешествие».

Для финалистов и победителей предусмотрена информационная поддержка проектов на региональном и федеральном уровнях, возможность участия в образовательных форумах и программах, которые развивают личные и профессиональные навыки.

Поддержка авторских проектов не ограничивается одним сезоном. В 2016 году была учреждена Ассоциация выпускников конкурса, в рамках которой инициативные граждане продолжают взаимодействие и получают поддержку, обмениваются успешным опытом и реализуют новые совместные проекты. Так, идеи участников зачастую находят применение сразу в нескольких регионах Российской Федерации.

Как отмечают организаторы, конкурс дает старт амбициозным проектам, объединяет участников, помогает найти единомышленников и начать работу в дружном сообществе.

После завершения приема заявок пройдет заочная экспертиза проекта: до 20 октября по ее итогам определят не более 300 финалистов, проходящих на следующий этап конкурса. Третий этап, в рамках которого финалистам предстоит защита своих проектов, состоится с 21 октября по 21 ноября 2024 года в дистанционном формате. По итогам проведения защиты проектов в каждой номинации (за исключением специальной номинации «Волшебные нити родословной») для каждой из категории участников экспертного совета определяются не более трех авторов лучших проектов, занявших первое, второе и третье места соответственно. Четвертый этап пройдет в ноябре 2024 года, когда состоится награждение победителей.

В 2024 году конкурсу «Моя страна — моя Россия» исполнился 21 год. За более чем два десятилетия своего существования проект получил широкое тиражирование в регионах страны среди молодежи, а также нашел поддержку органов государственной власти, местного самоуправления и экспертного сообщества.

По итогам заявочной кампании 2023 года участниками стали почти 102 тысячи человек из всех субъектов Российской Федерации.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится при поддержке министерства науки и высшего образования РФ, министерства просвещения РФ, комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, ФГБУ «Российская академия образования» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Подробности о конкурсе и номинациях в 2024 году можно узнать на сайте проекта или на сайте «Россия — страна возможностей».