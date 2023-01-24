Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе «Лучший зимний двор России»

До 28 февраля партия «Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России», направленный на поиск лучших практик благоустройства городской среды. Принять участие в нем могут все желающие.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура», «Лучшее зимнее оформление двора».

Чтобы присоединиться к нему, нужно подать заявку с приложением эссе и фотографий на сайте до 28 февраля включительно.

Рассматривать заявки и выбирать победителей жюри будет с 28 февраля по 15 марта. Помимо этого, на сайте проведут народное голосование и выберут лучшие дворы по мнению жителей.