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Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе Генпрокуратуры против коррупции
Молодежь Татарстана приглашают принять участие в международном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». Организатором конкурса выступила Генеральная прокуратура РФ.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик». В нем могут участвовать молодые люди в трех возрастных группах: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет, от 21 до 25 лет.
Прием работ осуществляется на сайте anticorruption.life, где также размещены правила проведения, условия участия, критерии оценки работ.
Работы принимаются до 1 октября 2024 года.
На торжественной церемонии объявления победителей в декабре, приуроченной к Международному дню борьбы с коррупцией, лучших в каждой номинации наградят ценными призами.
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