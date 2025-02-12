Татарстанцев приглашают принять участие в «Кадровом резерве»

В Татарстане стартовала заявочная кампания на 16-й сезон республиканского проекта «Кадровый резерв». Подать заявку на участие можно на официальном сайте до 10 марта включительно. Участвовать может любой желающий татарстанец в возрасте от 16 до 35 лет.

Как сообщают организаторы, в рамках «Кадрового резерва» отобранные участники пройдут развивающую программу, освоят проектный менеджмент, прокачают свои навыки и встретятся с топовыми спикерами, а лучшие выпускники смогут присоединиться к командам ведущих молодежных инициатив Татарстана и получат документ о повышении квалификации.

«Кадровый резерв не только открывает новые горизонты для молодых людей, но и создает платформу, где их голос будет услышан. Ежегодно с 2009 года участники Кадрового резерва создают свои проекты и находят ресурсы для реализации своих идей. Ежегодно выпускники разных лет привлекают более 10 млн рублей на реализацию проектов. В 2024 году участники проекта присоединились к командам организаторов международных и всероссийских событий», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Программа проекта, которая состоит из двух очных и двух дистанционных этапов, будет проходить с апреля по июль. Работа будет вестись по двум направлениям: «Создаю новое» (для участников в возрасте от 16 до 35 лет) и «Масштабирую возможности» (для участников от 22 до 35 лет, которые уже имеют опыт работы в сфере молодежной политики более двух лет).

Финалисты проекта получат возможность присоединиться к команде экстрим-парка «УРАМ», Молодежного центра РТ, Академии творческой молодежи РТ, Ресурсного центра добровольчества и военно-патриотического движения «Курс».

Республиканский молодежный проект «Кадровый резерв» реализуется благодаря поддержке Правительства Республики Татарстан Министерством по делам молодежи РТ совместно с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи РТ». За 15 лет реализации проекта в нем приняли участие более 16,5 тыс. человек. Проект направлен на самореализацию молодежи, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».