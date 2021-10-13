Татарстанцев приглашают принять участие в интеллектуальной онлайн-викторине «Лига знаний»

Жители Татарстана могут принять участие в интеллектуальной онлайн-викторине «Лига знаний», которую запустило Российское общество «Знание». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Желающим принять участие необходимо собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте „Лиги знаний”. Участие бесплатное», — говорится в сообщении.

Игра представляет собой двухчасовую интеллектуальную викторину с интерактивными вопросами и заданиями. Участники соревнуются в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

Финалы каждого тура и гранд-финал пройдут в Москве. Победители получат сертификаты на путешествия по России.