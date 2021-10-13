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Ру Тат
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13 октября 2021  02:23

Татарстанцев приглашают принять участие в интеллектуальной онлайн-викторине «Лига знаний»

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Жители Татарстана могут принять участие в интеллектуальной онлайн-викторине «Лига знаний», которую запустило Российское общество «Знание». Об этом сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

«Желающим принять участие необходимо собрать команду из пяти человек и зарегистрироваться на сайте „Лиги знаний”. Участие бесплатное», — говорится в сообщении.

Игра представляет собой двухчасовую интеллектуальную викторину с интерактивными вопросами и заданиями. Участники соревнуются в знании отечественной истории, географии, науки, техники, искусства, культуры, спорта и других сфер.

Финалы каждого тура и гранд-финал пройдут в Москве. Победители получат сертификаты на путешествия по России.

#викторина
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