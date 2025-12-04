Татарстанцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «Единой России»

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс. На него до 1 марта принимаются снимки объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии. Заявки на участие следует подавать на сайте «естьрезультат.рф», сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

Конкурс включает пять номинаций: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей». Выбрав подходящую, участник загружает фотографию с кратким пояснением.

Принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.

Открытое онлайн-голосование будет организовано на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года. Награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат ценные призы, а их работы представят на региональных выставках, которые пройдут с 1 мая по 15 июня.

На базе Татарстанского регионального отделения «Единой России» создана комиссия по реализации народной программы партии в республике. Ее возглавляет депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

Главная задача комиссии – донести до населения результаты работы по реализации народной программы и рассказать о планах на будущее.

Всего в рамках работы комиссии состоялось пять заседаний: в Казани, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском и Высокогорском районах. Участники обсуждали приоритетные направления программы, а также знакомились с объектами, построенными и капитально отремонтированными в рамках федеральных и республиканских программ при поддержке «ЕР».

«Каждое заседание по народной программе освещалось в СМИ самым активным образом, а жители районов и городов часто принимают участие в работе партдесантов, посещающих строительные площадки социальных объектов. Это говорит о том, что народная программа в действии и будет работать и дальше, а фотоконкурс привлечет еще больше внимания общественности к главному документу партии – народной программе «Единой России», – выразила уверенность Татьяна Ларионова.

По ее словам, следующее заседание комиссии по народной программе пройдет 12 декабря в Нижнекамске.