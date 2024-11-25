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Татарстанцев приглашают принять участие в форуме «Карта мира»
В Культурном центре ГлавУпДК при МИД России в Москве 12 февраля состоится форум «Карта мира». Это площадка для всестороннего диалога между представителями общества, бизнеса и власти, международного гуманитарного сотрудничества, презентаций проектов в разных сферах деятельности.
В рамках деловой программы мероприятия будут подняты вопросы расширения межрегиональных связей и укрепления единства России, развития международного сотрудничества, реализации проектов и инициатив, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, сбережения природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В работе форума примут участие руководители органов государственной власти, представители ведущих научных, образовательных и культурных учреждений, бизнес-сообщества России и иностранных государств.
На мероприятии состоится торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Карта мира».
Организатор события – фонд «Сокол».
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