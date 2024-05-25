Татарстанцев приглашают принять участие в форуме «iВолга»

Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском молодежном форуме «Движения первых» «iВолга» платформы «Росмолодёжь.События», который пройдет в Самарской области с 23 по 31 июля. Об этом сообщают организаторы.

В этом году тема события — создание единой воспитательной среды в семье, образовательных организациях и детских лагерях. Регистрация продлится до 28 мая на официальном сайте ivolgaforum.ru.

Форум соберет более 2 тысяч участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны, к специальным форматам также присоединятся участники старше 35 лет.

Будет организовано 11 тематических смен, а также насыщенная деловая и культурно-развлекательная программа. Так, активисты от 16 до 23 лет присоединятся к сменам «Первые. Медиа и дипломатия», «Первые. Наука и образование», «Первые. Волонтёрство и экология» и «Первые. Спорт и туризм», а для самых юных участников, которым только исполнилось 14 лет, подготовлено «Поколение первых», где их познакомят с направлениями, ценностями и миссией движения.

В рамках смены «Единство смыслов» Татарстан второй год организует подсмену «Флагманы молодежи», в рамках которой будут проработаны компетенции по проектированию, методическому и событийному наполнению молодежных пространств в соответствии с деятельностью «Движения первых».

Форум появился в 2013 году по поручению Президента России Владимира Путина.