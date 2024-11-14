Татарстанцев приглашают принять участие в форуме «Ценности здорового образа жизни»

22 и 23 ноября в Москве состоится форум «Ценности здорового образа жизни».

Организаторами мероприятия выступают Комиссия Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, а также ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ.

Модераторами форума станут член Общественной палаты РФ, председатель Координационного Совета при Общественной палате РФ по поддержанию и развитию норм здорового образа жизни у российских граждан Ирина Винер и член Общественной палаты РФ, директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина.

Цели форума – собрать предложения и лучшие решения по формированию ценностей здорового образа жизни в стране, утвердить конструктивные предложения во исполнение отдельных пунктов утвержденного плана мероприятий по реализации в 2024 – 2026 годах основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сформировать всероссийское сообщество лидеров сферы ценностей здорового образа жизни.

Участие в форуме примут около 250 человек.

Мероприятие проводится для членов ОПРФ профильных комиссий, региональных общественных палат, Координационного совета при ОПРФ, представителей региональных центров здоровья, представителей профильных органов власти, общественников по теме ЗОЖ, экспертов и СМИ.

Для участия необходимо заполнить анкету до 18 ноября, пройдя по ссылке.

Участие в фopyмe бесплатное.