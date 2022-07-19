Татарстанцев приглашают принять участие в федеральной программе «Арктический вызов»

Прием заявок на участие в масштабной федеральной программе по привлечению высококвалифицированных кадров в арктическую зону стартовал в регионах России. «Арктический вызов» — это программа быстрого привлечения на руководящие должности в 9 регионов Арктики: в Мурманскую и Архангельскую области, Карелию, Коми, Якутию, Красноярский край, а также Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий округа. Об этом говорится на сайте федеральной программы.

«Каждому участнику программы необходимо оставить свою заявку, пройти онлайн-отбор, групповой очный отбор и индивидуальные собеседования с потенциальными работодателями. Трудоустройство прошедших все три этапа отбора участников планируется завершить до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

Сбор заявок осуществляется до 20 августа по 9 направлениям, среди которых градостроительство и ЖКХ, экономика и управление, медицина и здравоохранение, образование и культура, природопользование и экология, туризм и спорт, энергетика и промышленность, социальная сфера.

«Арктический вызов» — совместный проект Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Агентства стратегических инициатив при поддержке Минвостокразвития России.