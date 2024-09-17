Татарстанцев приглашают принять участие в «Цифровом диктанте 2024»

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2024», организованная уже в пятый раз, пройдёт с 10 по 28 октября на сайте цифровойдиктант.рф. Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность.

Как сообщают организаторы акции, принять участие в диктанте могут дети (10-13лет), подростки (14-17 лет), взрослые (18-59 лет) и люди старшего возраста (60 лет и старше).

В 2024 году проект включает следующие этапы:

- 10-28 октября все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на сайте и принять участие в офлайн-мероприятиях;

- 29 октября — 10 ноября — работа над ошибками;

- середина ноября — подведение итогов.

«Ежедневно пользователи Рунета сталкиваются с действиями мошенников и кибератаками, зачастую не зная, как реагировать на них. РАЭК, организуя Всероссийскую акцию “Цифровой Диктант”, старается донести до каждого важность изучения основ цифровой грамотности, благодаря которой пользователь может защитить себя в Сети. Мы видим, что актуальность акции не снижается: постоянно появляются новые цифровые сервисы и услуги, а вместе с тем киберугрозы становятся все хитрее и изощреннее, что сказывается на уровне индекса цифровой грамотности в стране. Поэтому в этом году мы особое внимание уделим проверке навыков использования отечественных цифровых продуктов, а также впервые в рамках нового блока вопросов проверим участников акции на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг», — комментирует Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант», директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Директор РАЭК также отметил, что цифровая грамотность, в том числе умение работать с цифровыми сервисами и продуктами, – это важнейший элемент, основа кибербезопасности в Сети сегодня. Акция традиционно проходит при поддержке Минцифры России.

«В сегодняшних реалиях важно обладать цифровыми компетенциями. Предупрежден –значит вооружен. Со стороны государства уделяется большое внимание вопросам просвещения в целях обеспечения информационной безопасности граждан, особенно детей и подростков. Повышение цифровой грамотности – один из приоритетов государства», – отметила замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

В 2024 году Всероссийская акция пройдет в 89 регионах России. Цифровой Диктант-2024 будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг. После завершения акции участники смогут пройти работу над ошибками, где каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России. Акция проводится в поддержку национального проекта «Цифровая экономика».