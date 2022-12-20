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Ру Тат
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Общество
20 декабря 2022  14:42
Арсений Каримов

Татарстанцев приглашают поучаствовать во флешмобе #НовогодниеОкна2023

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В Татарстане стартует флешмоб #НовогодниеОкна2023, суть которого заключается в творческом оформлении выходящих на улицу окон квартир, домов, офисов, школ и государственных учреждений с использованием детских рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы приглашаем всех жителей Татарстана принять активное участие. Для этого необходимо сделать фотографию украшенных окон и разместить в соцсетях с хэштегом #НовогодниеОкна2023. Наиболее яркие и красочные работы будут отмечены», — пояснил глава Минмолодежи.

Кроме того, всем татарстанцам предлагают записать короткий ролик с благодарностями близким, родителям, врачам, волонтерам, учителям или кому-либо еще и разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #МЫВМЕСТЕ и #СпасибоЗаГод.

#предновогодний флешмоб #Новый год #тимур сулейманов
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