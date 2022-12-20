Татарстанцев приглашают поучаствовать во флешмобе #НовогодниеОкна2023

В Татарстане стартует флешмоб #НовогодниеОкна2023, суть которого заключается в творческом оформлении выходящих на улицу окон квартир, домов, офисов, школ и государственных учреждений с использованием детских рисунков, картинок, надписей, новогодних украшений. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы приглашаем всех жителей Татарстана принять активное участие. Для этого необходимо сделать фотографию украшенных окон и разместить в соцсетях с хэштегом #НовогодниеОкна2023. Наиболее яркие и красочные работы будут отмечены», — пояснил глава Минмолодежи.

Кроме того, всем татарстанцам предлагают записать короткий ролик с благодарностями близким, родителям, врачам, волонтерам, учителям или кому-либо еще и разместить в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегами #МЫВМЕСТЕ и #СпасибоЗаГод.