Татарстанцев приглашают поучаствовать в зимнем спортивном марафоне «Сила России»

Стартовала регистрация на Всероссийский зимний спортивный марафон «Сила России». Во всех районах Татарстана будут проходить соревнования по разным видам спорта. Первый такой турнир стартует 18 февраля в спортивном комплексе «Ак буре» в Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сказал заслуженный тренер России, член регионального Совета сторонников Партии «Единая Россия» в Республике Татарстан Ольга Павлова.

«Марафон “Сила России”, который прошел летом, стал настоящим народным спортивным движением и показал объединяющую силу спорта. К нему присоединились все, кому близок здоровый образ жизни. Был очень большой запрос граждан на новый марафон. Люди писали, спрашивали. Визитными карточками мероприятия станут зимние забавы, лыжные гонки, мастер-классы от фигуристов и хоккеистов. Но не забываем про летние виды спорта, которые будут проходить в крытых учреждениях», — рассказала спикер.

Во время марафона многие известные спортсмены проведут мастер-классы для граждан республики. В частности, среди них будет Данис Зарипов, а также именитые фигуристы, лыжники и другие, имена которых Павлова раскрывать не стала.

Что касается ожидаемого охвата, то он ожидается на уровне летнего марафона, где поучаствовали более 5 тыс. татарстанцев, добавил заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев.

«До 17 марта будет проходить Всероссийский спортивный марафон “Сила России”. В течение месяца участников ожидают тематические недели по разным видам спорта. Мы уделим внимание нашим семьям, а также будут организованы инклюзивные площадки», — пояснил он.

По его словам, этот марафон помогает в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» Нацпроекта «Демография», по которому в Татарстане к 2030 году должен быть достигнут показатель в 75% граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Уже сегодня на сайте марафона обозначены 20 спортивных объектов Татарстана, на которых пройдут соревнования, сообщил координатор проекта в республике, депутат Казгордумы четвертого созыва Марсель Шарапов.

«Число площадок с каждым днем будет только расти. Во всех муниципальных районах нашей республики пройдут бесплатные тренировки. Планируем данные мероприятия провести максимально массово», — заключил он.

Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.