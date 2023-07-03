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Татарстанцев приглашают поучаствовать в забегах проекта «Семейная команда»
В Татарстане 15 июля стартует спортивный проект «Семейная команда». Забеги пройдут в шести городах республики: в Казани, Иннополисе, Нижнекамске, Альметьевске и Менделеевске. Принять участие могут дети от 6 до 17 лет вместе с родителями. По итогам успешного прохождения дистанции все получат подарки и медали, сообщила пресс-служба «Движения первых» в РТ.
«Наш опыт с Казанским марафоном в этом году показал, что такие мероприятия интересны и детям, и взрослым. Поэтому мы решили сделать это своего рода традицией и проводить такие забеги чаще. В фестивале „Семейная команда“ мы снова приглашаем поучаствовать детей вместе с родителями, родственниками. Они смогут „прокачать“ выносливость, стойкость, а главное — почувствуют себя одной командой», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе.
Расписание забегов:
- 15 июля, «Ночная Казань» – 5 км, старт в 22:45 от экстрим-парка «УРАМ» (Кремлевская набережная, 33), участие родителей совместно со своими детьми обязательно;
- 27 июля, «Иннополис трейл» – 3 км, старт в 11:30 от технопарка Попова;
- 30 июля, Нижнекамск – 3 км, старт в 11:50, место определяется;
- 10 сентября, «Альметьевский полумарафон» – 3 км, старт в 11:30 от Дворца Культуры «Нефтьче» (ул. Ленина, 98);
- 1 октября, «Казанский полумарафон» – 3 км, старт в 13:30 от стадиона «Ак Барс Арена» (пр. Ямашева, 115а);
- 15 октября, «Менделеевский кросс» – 3 км, старт в 11:30, место определяется.
На марафон необходимо подать заявку по ссылке. Всем участникам необходимо иметь с собой паспорт или свидетельство о рождении, медицинскую справку о допуске к соревнованиями по бегу и согласие родителя на участие или его личное присутствие. Если ребенку меньше 12 лет, участие родителей обязательно.
После регистрации с каждым участником свяжется координатор мероприятия и направит информацию о получении стартового пакета. Участие бесплатное.
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