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Татарстанцев приглашают поучаствовать в викторине по тюркской истории и культуре
Жители Татарстана могут принять участие в викторине на знание истории и культуры тюркского мира «Тархан». Она пройдет с 19 по 22 декабря.
Любой желающий сможет почувствовать себя знатоком тюркской истории и ответить на вопросы историко-культурного конкурса. Победителей викторины назовут 23 декабря. Тройка призеров получит призы от Министерства культуры РТ.
Ответить на 7 вопросов викторины «Тархан» можно здесь https://forms.yandex.ru/cloud/67616ad04936390ee8539a68/.
Напомним, конкурс проводится уже в четвертый раз. В четвертом сезоне регистрация участников историко-культурного конкурса «Тархан» завершится 31 декабря. Ребята сражаются за звание победителя в сложной телевизионной гонке. Призеры смогут поступить в Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Регистрация доступна на сайте: tarhan-history.ru.
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