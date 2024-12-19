Татарстанцев приглашают поучаствовать в викторине по тюркской истории и культуре

Жители Татарстана могут принять участие в викторине на знание истории и культуры тюркского мира «Тархан». Она пройдет с 19 по 22 декабря.

Любой желающий сможет почувствовать себя знатоком тюркской истории и ответить на вопросы историко-культурного конкурса. Победителей викторины назовут 23 декабря. Тройка призеров получит призы от Министерства культуры РТ.

Ответить на 7 вопросов викторины «Тархан» можно здесь https://forms.yandex.ru/cloud/67616ad04936390ee8539a68/.

Напомним, конкурс проводится уже в четвертый раз. В четвертом сезоне регистрация участников историко-культурного конкурса «Тархан» завершится 31 декабря. Ребята сражаются за звание победителя в сложной телевизионной гонке. Призеры смогут поступить в Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Регистрация доступна на сайте: tarhan-history.ru.