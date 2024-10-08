Татарстанцев приглашают поучаствовать в онлайн-зачете по финансовой грамотности

Как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело или начать инвестировать? Прокачать свои финансовые знания и навыки по этим и другим актуальным темам смогут участники всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, который пройдет с 8 по 29 октября.

Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15–17 октября, задания для которого разработаны преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы.

Онлайн-зачет предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в зачете можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении — именной сертификат.

В этом году онлайн-зачет проводится в седьмой раз. В прошлом году свои знания в личном зачете проверили почти 35 тыс. татарстанцев.