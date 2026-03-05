Татарстанцев приглашают поучаствовать в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль молодежи. Сейчас идет этап формирования делегации Татарстана, в нее может войти любой желающий. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала президент Академии творческой молодежи РТ Алена Бакирова.

«Заявку на участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге может подать любой желающий от 14 до 35 лет прямо сейчас. Сейчас идет формирование делегации от нашей республики», – рассказала она.

Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге должен объединить более 10 тыс. человек. Там будут представлены лучшие практики молодежной политики разных регионов России и других стран, добавила Бакирова.