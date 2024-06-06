Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе научно-популярных фильмов

С 1 июня стартовала заявочная кампания Всероссийского конкурса научно-популярных фильмов «Наука как искусство». Татарстанцы могут снять небольшой трехминутный ролик на научную тематику или об известном учёном из Поволжья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал старший научный сотрудник Казанского физико-технического института федерального исследовательского центра Казанского научного центра РАН Артемий Шмелев.

«Я рад представить наш замечательный проект, который мы запустили в День защиты детей 1 июня. Он посвящен популяризации науки. Все сталкивались с тем, что некоторые научные вещи не очень понятны. Здесь мы хотим показать, что наука — это не только что-то сложное, но и красота, то, что может сделать каждый. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: дети, юноши и девушки и старшее поколение», — отметил спикер.

Также организаторами на сайте конкурса будут размещены примеры роликов на заданную тематику.

«Мы хотим представить и свои работы. Можно будет увидеть ролики об учёных и научных школах, чтобы придать импульс вдохновения в области представления науки как искусства», — добавил Шмелев.

При этом оцениваться будут как научная составляющая, так и эстетическая. Учёные в жюри будут проверять ролики на наличие фактических ошибок.

«Наша цель — узнать и рассказать, как наши граждане видят науку. Всё вокруг пронизано ей. Везде можно увидеть технологии, научные достижения, причем некоторые из них были открыты здесь, в Казани. Это должно приводить ещё к историческому, культурному и эстетическому интересу. Мы рассматриваем, что граждане снимут то, что красиво и интересно им самим», — заключил он.

В каждой возрастной категории будут определены по три победителя. Участник, занявший первое место, получит ноутбук, второе — смартфон, а третье — смарт-часы. Свою работу можно отправить до 15 августа.

«У нас есть несколько тематик для роликов: об открытиях в области химии, физики, энергетики, механики, сельского хозяйства, биологии, а также о выдающихся учёных Поволжья», — добавила научный сотрудник КФТИ ФИЦ Казанский научный центр РАН Анна Морозова.