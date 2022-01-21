news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
21 января 2022  08:42

Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе на звание «Благотворитель года»

news_top_970_100

Татарстанцы могут принять участие в республиканском конкурсе на звание «Благотворитель года-2021», который проводится для распространения и развития благотворительной деятельности. 

Участниками могут стать юрлица и граждане, в течение года оказывавшие благотворительную помощь жителям и организациям республики. До 15 февраля 2022 года нужно внести на рассмотрение комиссии пакет документов (заявку, сведения о благотворителе, описание выставляемой на конкурс деятельности и пр.). Итоги конкурса подведут на торжественной церемонии.

Информацию нужно направить в Управление социального развития Аппарата Кабмина РТ (Казань, площадь Свободы, д.1, каб. 417). Также организаторы просят предоставить краткую информацию по каждому кандидату в электронном виде на адрес Adelya.Kamalieva@tatar.ru 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное