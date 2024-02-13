Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсе афиш и плакатов

Жителей РТ приглашают к участию в конкурсе на лучшую разработку афиши или плаката окружного этапа V сезона фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье». Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 февраля 2024 года (вкладка «Конкурс афиш» — https://театральноеприволжье.рф/).

Участвовать приглашают граждан, проживающих в Приволжском федеральном округе (ПФО) в возрасте от 6 до 30 лет, пишет пресс-служба Минкульта РТ.

На конкурс принимают живописные и выполненные с использованием компьютерных технологий, графических программ работы, которые популяризируют фестиваль, информируют о спектаклях и отдельных событиях фестиваля в рамках регионального и окружного этапов.

Победители получат дипломы за 1, 2, 3 места, а также памятные призы.

На конкурсе предусмотрено несколько этапов:

- подача заявок — до 17 февраля 2024 г.;

- региональный отбор лучших работ — с 19 по 27 февраля 2024 г.;

- экспертная оценка — с 1 по 12 марта 2024 г.;

- подведение итогов — 27 марта 2024 г.

Напомним, что в 2024-м Татарстан стал лидером по количеству поданных заявок на фестиваль «Театральное Приволжье». От РТ поступила 371 заявка, а всего со всех регионов ПФО пришло свыше 1 тыс. заявок.

На фестивале детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье» Татарстан представят — в номинации «Детские театральные коллективы и студии» — спектакль «Кечтүк» («Малявка») Детской татарской театральной студии «Без» творческого объединения «Апуш», в номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» — инклюзивный спектакль «НормальНо» первой в Республике Татарстан творческой инклюзивной студии для взрослых «Э - моция».

Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» – общественный проект ПФО. Его цель – объединить театральное сообщество всех регионов округа и увеличить интерес к театральному искусству и развитию творческого потенциала. Ежегодно в фестивале участвуют около 400 театральных коллективов и 6 тыс. актеров.