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Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсах ко Всемирному дню изобретения авто
Молодых жителей Республики Татарстан приглашают принять активное участие в ряде конкурсов, направленных на профилактику ДТП. Конкурсы организованы в связи с Всемирным днем изобретения автомобиля.
Основная задача мероприятий заключается в обучении детей правилам дорожного движения через развитие их художественно-эстетических навыков.
Участники приглашаются представить свои творческие работы в рамках трех конкурсов:
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II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Авто-Бум».
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II Всероссийский конкурс стихов и песен об автомобиле «Азбука автомобиля».
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II Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись автомобиля!».
Возраст участников – от 3 до 18 лет. Заявки на участие принимаются до 22 февраля 2024 года. Эти конкурсы предоставляют уникальную возможность молодым талантам не только проявить свою креативность, но и внести свой вклад в повышение уровня безопасности на дорогах. Подробнее по ссылке.
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