Татарстанцев приглашают поучаствовать в конкурсах ко Всемирному дню изобретения авто

Молодых жителей Республики Татарстан приглашают принять активное участие в ряде конкурсов, направленных на профилактику ДТП. Конкурсы организованы в связи с Всемирным днем изобретения автомобиля.

Основная задача мероприятий заключается в обучении детей правилам дорожного движения через развитие их художественно-эстетических навыков.

Участники приглашаются представить свои творческие работы в рамках трех конкурсов:

II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по правилам дорожного движения «Авто-Бум». II Всероссийский конкурс стихов и песен об автомобиле «Азбука автомобиля». II Всероссийский конкурс видеоработ и презентаций «Берегись автомобиля!».

Возраст участников – от 3 до 18 лет. Заявки на участие принимаются до 22 февраля 2024 года. Эти конкурсы предоставляют уникальную возможность молодым талантам не только проявить свою креативность, но и внести свой вклад в повышение уровня безопасности на дорогах. Подробнее по ссылке.