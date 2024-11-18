Татарстанцев приглашают поучаствовать в флешмобе «Мамы – наши звезды»

Жители Татарстана могут принять участие во Всероссийском флешмобе «Мамы – наши звезды». Акция приурочена ко Дню матери и проводится в рамках мероприятий Года семьи.

«Благодаря мамам мы появляемся на свет, они нас воспитывают, учат быть добрыми и отзывчивыми, а еще дарят безграничное количество любви и тепла. И всё это мы спустя годы несем уже своим детям. Поэтому День матери - один из важнейших праздников Года семьи. И пусть в честь каждой мамы в этот день зажжется звезда счастья», - пояснили цель проведения акции организаторы.

Для участия необходимо открыть личную страницу в социальных сетях, написать пост с поздравлением на День матери, добавить к нему милые фото или видео, а также указать хештеги #МамыНашиЗвезды #ГодСемьи.

Итоги будут подведены 27 ноября. Авторы пяти самых трогательных поздравлений получат поощрительные призы.

2024-й указом Президента РФ Владимира Путина объявлен в стране Годом семьи.