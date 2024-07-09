Татарстанцев приглашают посетить лекции о семье и взаимоотношениях внутри нее

До 20 июля в Татарстане будут проводиться интерактивные лекции, посвященные Дню семьи, любви и верности. Слушателям расскажут о том, как важно беречь традиции, как укрепить отношения, и осветят другие вопросы, сообщает пресс-служба Российского общества знания.

Просветительские занятия в эти дни проводятся по всей стране.

«Семья — главный источник счастья и поддержки, главная опора в жизни и составляющая любого успеха. Мы подготовили много интересных активностей, в своих выступлениях лекторы расскажут о том, почему так важно беречь ценности и традиции, которые передаются из поколения в поколение, как сохранить теплоту и душевность в отношениях, как их укрепить и сделать более доверительными», — рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

На региональных площадках лекторы раскроют, как развивать навыки эмоционального общения, достичь гармонии внутри семьи. Для этого участников обучат основам эффективной коммуникациями, различным техникам разрешения конфликтов и экологичного выражения чувств. Доступ к лекциям можно получить на сайте.

Кроме того, руководитель Татарстанского регионального отделения НОК «Российская семья» Лидия Карцева выступила перед участниками смен в детских оздоровительных лагерях РТ с лекцией «Семья — это сложно, но как интересно!». В обсуждении были затронуты вопросы взаимоотношений внутри семьи, системы ролей в ней.

«Дети — важнейшая социальная группа общества не только в плане будущего, но и в настоящем. Они свое отношение к семье, к ее модели транслируют ровесникам. Нужно уметь слушать их и слышать. Те, кого увидела сейчас, очень точно отражают ситуацию в сфере брачно-семейных отношений в стране. Практически единодушны в выборе модели семьи. Они „ЗА“ традиционную семью», — заявила лектор.

Слушателями мероприятия стали около 150 ребят, отдыхающих в летних лагерях.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024 год объявлен в России Годом семьи.