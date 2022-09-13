Татарстанцев приглашают оценить работу органов местного самоуправления
Татарстанцев приглашают высказаться, насколько они удовлетворены деятельностью органов местного самоуправления и учреждений, оказывающих услуги населению, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.
Опрос анонимный, его результаты позволяют объективно оценить качество работы руководителей и повысить эффективность работы органов местного самоуправления.
Принять участие в нем можно до 31 декабря этого года по ссылке.
В 2021 году в опросе приняли участие 17,8 тыс. человек из всех муниципальных образований республики.