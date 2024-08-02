Татарстанцев приглашают на Яблочный спас в село Красновидово

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В селе Красновидово Камско-Устьинского района Татарстана 17 августа пройдет музейно-фольклорный праздник Яблочный спас. Гости мероприятия посетят Музей Горького, местный Дом культуры, а также побывают на берегу Волги и возле утеса Венец, сообщает пресс-служба Национального музея РТ.

В программе праздника – выступление народных фольклорных ансамблей, экскурсия по музею, интерактивная выставка-фотозона, чаепитие, мастер-классы, игра-викторина, беседа о здоровом образе жизни и многое другое.

Помимо этого, на Яблочном спасе в Красновидово студенты третьего драматического курса Театрального училища Казани сыграют отрывок из рассказа Горького «Челкаш», а красновидовский Дом культуры представит совместную с Национальным музеем выставку «7 историй», посвященную жителям села.

Специальными гостями праздника станут ансамбль русской песни «Ворожея» и вокальный ансамбль «Инеш». Ознакомиться с полной программой и найти информацию о трансфере можно на официальном сайте Национального музея РТ.