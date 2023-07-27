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Общество 27 июля 2023 17:22

Татарстанцев приглашают на военную службу в Росгвардию в ДНР

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Войска национальной гвардии России приглашают на военную службу по контракту в Донецкую Народную Республику.

Фото: © «Татар-информ»

На службу приглашают желающих в возрасте от 18 до 55 лет, которые не имеют судимости. Допускается прием на службу ранее уволившихся с военной службы – это возможность продолжить свой стаж военной службы.

Военнослужащие, поступившие на военную службу по контракту в войска национальной гвардии, получают широкие социальные гарантии, в том числе высокое денежное довольствие до 337 тысяч рублей, бесплатное лечение, страхование жизни и здоровья, жилищное обеспечение. Кроме того, военнослужащим предоставляется право выхода на пенсию после 20 лет службы.

При заключении контракта сроком на 1 год и более военнослужащему выплачивается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей.

Отмечается, что медицинский осмотр проводится по месту жительства, без прохождения военно-врачебной комиссии.

По всем вопросам необходимо обратиться в Управление Росгвардии по РТ по адресу: Казань, ул. Лево-Булачная, 20 или по телефонам 8 (843) 231 44 48 и 8 (843) 231 44 19.

Всю необходимую информацию также можно получить на сайте 16.rosguard.gov.ru

Фото: © «Татар-информ»

#ДНР #военная служба по контракту #росгвардия
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