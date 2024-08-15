Стартовал прием заявок на конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России»

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о начале приема заявок для участия в III Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России».

«Цель конкурса — в сохранении этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы», - отмечают организаторы.

Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, владеющие музеем или выставочной экспозицией по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.

Заявки принимаются в электронной форме до 30 сентября 2024 г. Для участия необходимо прислать видео-экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции длительностью до 10 минут.

Подробная информация на странице конкурса. Проект реализуется АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.