Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Стартовал прием заявок на конкурс «Виртуальный тур по многонациональной России»
Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о начале приема заявок для участия в III Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России».
«Цель конкурса — в сохранении этнокультурного многообразия народов России через формирование выставочных проектов, внедрение новых творческих подходов и виртуальных форм работы», - отмечают организаторы.
Участниками конкурса могут стать некоммерческие организации, владеющие музеем или выставочной экспозицией по национальной культуре, а также музеи, инициативные группы, государственные или муниципальные бюджетные учреждения.
Заявки принимаются в электронной форме до 30 сентября 2024 г. Для участия необходимо прислать видео-экскурсию или виртуальный тур по этнокультурной экспозиции длительностью до 10 минут.
Подробная информация на странице конкурса. Проект реализуется АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»