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Татарстанцев приглашают на учебу в вузы ФСБ России
УФСБ России по Татарстану приглашает мужчин на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ, а также для поступления в Академию ФСБ в Москве и в пограничные институты в Калининграде, Кургане и Анапе, сообщает пресс-служба ведомства.
Для учебы рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего общего, не проходившие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет включительно), прошедшие военную службу по призыву или по контракту (до 24 лет включительно). Граждане с высшим образованием на обучение не принимаются.
В вузах будет заключен контракт на время обучения и последующие 5 лет прохождения военной службы. Выпускник получит диплом о высшем или среднем профессиональном образовании и звание «лейтенанта» («прапорщик»/«мичман»)
Студентов ждет бесплатное обучение, денежное содержание в период обучения, достойная зарплата после начала службы, льготный стаж, льготная военная ипотека, социальная защищенность сотрудника и членов его семьи, а также увеличенный и оплачиваемый отпуск (от 30 суток и выше).
За подробной информацией обращаться по телефонам:
- в Казани: (843) 231-46-93, 231-46-91, 231-45-07;
- в Набережных Челнах: (8552) 79-12-00;
- в Альметьевске: (8553) 45-66-42;
- в Нижнекамске: (8555) 42-40-73;
- в Зеленодольске: (84371) 42386;
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