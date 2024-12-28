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Общество 28 декабря 2024 12:55

Татарстанцев приглашают на учебу в вузы ФСБ России

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УФСБ России по Татарстану приглашает мужчин на военную службу по контракту в пограничные органы ФСБ, а также для поступления в Академию ФСБ в Москве и в пограничные институты в Калининграде, Кургане и Анапе, сообщает пресс-служба ведомства.

Для учебы рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего общего, не проходившие военную службу (в возрасте от 16 до 22 лет включительно), прошедшие военную службу по призыву или по контракту (до 24 лет включительно). Граждане с высшим образованием на обучение не принимаются.

В вузах будет заключен контракт на время обучения и последующие 5 лет прохождения военной службы. Выпускник получит диплом о высшем или среднем профессиональном образовании и звание «лейтенанта» («прапорщик»/«мичман»)

Студентов ждет бесплатное обучение, денежное содержание в период обучения, достойная зарплата после начала службы, льготный стаж, льготная военная ипотека, социальная защищенность сотрудника и членов его семьи, а также увеличенный и оплачиваемый отпуск (от 30 суток и выше).

За подробной информацией обращаться по телефонам:

  • в Казани: (843) 231-46-93, 231-46-91, 231-45-07;
  • в Набережных Челнах: (8552) 79-12-00;
  • в Альметьевске: (8553) 45-66-42;
  • в Нижнекамске: (8555) 42-40-73;
  • в Зеленодольске: (84371) 42386;
#УФСБ РФ по РТ #обучение #вузы
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