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Происшествия 7 февраля 2024 08:28

Татарстанцев приглашают на службу по контракту в пограничные органы ФСБ РФ

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Ведется отбор граждан на военую службу по контракту в пограничные органы ФСБ России, а также для поступления в Академию ФСБ РФ в Москве, Калининграде, Кургане и Анапе, сообщили в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Для учебы в образовательных организациях ФСБ РФ рассматриваются граждане РФ с образованием не ниже среднего. Возраст кандидатов – от 16 до 22 лет включительо для не проходивших военную службу и до 24 лет включительно для тех, кто служил по призыву или по контракту.

Граждане, у которых есть высшее образование, на обучение не принимаются.

В вузах на период обучения и последующие 5 лет службы после заключается контракт. Выпкускник получит диплом о высшем или среднем профессиональном образовании и воинское звание «лейтенант».

Среди преимуществ в ФСБ отмечают бесплатное образование, денежное содержание на период обучения, достойную зарплату после начала службы, льготный стаж, льготную военную ипотеку, социальную защищенность сотрудника и его семьи, увеличенный оплачиваемый отпуск от 30 суток и выше и уникальный опыт работы.

Подробнее с информацией можно ознакомиться по телефонам:

  • Казань (843) 231-46-93, 231-46-91, 231-45-07
  • Челны (8552) 79-12-00
  • Альметьевск (8553) 45-66-44
  • Нижнекамск (8555) 42-40-73
#УФСБ РФ по РТ
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