Татарстанцев приглашают на работу в центры пробации УФСИН

В центры пробации УФСИН Татарстана набирают сотрудников на должности среднего и старшего начальствующего состава. Требуются выпускники вузов, обучившиеся по специальностям «социальная работа», «психология» и «юриспруденция».

Требования к кандидатам: гражданство России, возраст до 40 лет, годные по состоянию здоровья, не привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что в конце апреля в Казани открыли первый центр пробации, где будут помогать осужденным, вышедшим на свободу. Здесь бывших заключенных будут обеспечивать жильем, оказывать психологическую помощь и социальные услуги. Также им помогут в трудоустройстве, восстановлении документов и родственных связей.

Контактные телефоны по вопросу трудоустройства: 231-73-45, 231-73-46, 231-73-38.