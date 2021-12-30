Лучшими вариантами новогодней подработки оказались работа аниматора и труд продавца

Список доступных в новогодние праздники временных вакансий с хорошей оплатой, не требующих специальных навыков, составили для жителей Татарстана эксперты сервиса «Авито Работа».

Возглавила топ подработок работа аниматором. В новогодние каникулы соответствующие услуги становятся очень востребованы, поэтому праздничные агентства ждут помощников. Такая работа в среднем оценивается в 800 рублей в час, при этом за один день можно поучаствовать в трех — пяти представлениях.

Крупные торговые сети и небольшие магазины в период предновогоднего наплыва покупателей тоже нуждаются в рабочих руках. Поэтому временная вакансия продавца-консультанта позволит заработать в среднем около 1,5 тыс. рублей за смену.

С ростом количества покупателей в магазинах увеличивается и потребность в курьерах. Соответственно, для привлечения дополнительных сотрудников работодатели готовы повышать оплату. В новогодние каникулы за одну смену можно получить от 4,6 тыс. рублей. При этом у курьеров присутствует гарантированный заработок, который они получают даже если нет заказов.

Заведения общественного питания в праздники начинают испытывать дефицит официантов, из-за чего у последних растет заработная плата. Многие рестораны в новогодние каникулы готовы платить официантам около 200 рублей в час. При этом имеется возможность подобрать удобный график работы днем или вечером. Большинство заведений предоставляют своим работникам бесплатное питание, доставку домой на служебном транспорте и ежедневную оплату сразу после смены.

Еще одной вакансией, не требующей особых навыков, является инструктор тира. За подготовку оборудования аттракциона, объяснение посетителям правил стрельбы, работу с кассой и поддерживание порядка в тире работодатели готовы платить от 1,5 до 3 тыс. рублей за смену.