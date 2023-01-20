Татарстанцев приглашают на онлайн-встречу с торгпредом РФ в Таджикистане

Министерство промышленности и торговли Татарстана приглашает предприятия республики на онлайн-встречу с торговым представителем России в Таджикистане Евгением Кореньковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие носит название «Час с торгпредом» и пройдет в формате видеоконференции 24 января в 10.00.

Отметим, что в I квартале наступившего 2023 года также запланированы аналогичные встречи с торговыми представителями России: в Индии — 31 января, в Марокко — 7 февраля и в Монголии — 14 февраля.

Кроме того, в течение года должны состояться видеобеседы с торгпредами РФ в Египте, Вьетнаме, Алжире, Иране и Саудовской Аравии.