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Экономика
20 января 2023  13:42
Александр Хевронин

Татарстанцев приглашают на онлайн-встречу с торгпредом РФ в Таджикистане

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Министерство промышленности и торговли Татарстана приглашает предприятия республики на онлайн-встречу с торговым представителем России в Таджикистане Евгением Кореньковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие носит название «Час с торгпредом» и пройдет в формате видеоконференции 24 января в 10.00.

Отметим, что в I квартале наступившего 2023 года также запланированы аналогичные встречи с торговыми представителями России: в Индии — 31 января, в Марокко — 7 февраля и в Монголии — 14 февраля.

Кроме того, в течение года должны состояться видеобеседы с торгпредами РФ в Египте, Вьетнаме, Алжире, Иране и Саудовской Аравии.

#минпромторг рт #онлайн-консультация #Таджикистан
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