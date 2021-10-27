Татарстанцев приглашают на интенсив по развитию цифровых компетенций

С 20 октября по 20 декабря Минцифры РФ совместно с АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» проводит бесплатный интенсив по развитию и оценке цифровых компетенций «Готов к цифре!»

На интенсив приглашаются школьники, студенты, учителя и преподаватели, граждане трудоспособного и старшего возраста.

Мероприятие будет способствовать развитию цифровой грамотности населения, позволит сформировать ИТ-навыки по управлению информацией и данными, улучшить коммуникационные способности граждан, способности создавать контент и решать проблемы в «цифровой среде», а также позволит оценить уровень владения цифровыми компетенциями у населения.

Организаторы запланировали более 30 вебинаров и мастер-классов по развитию цифровых навыков, своими знаниями поделятся более 40 спикеров. По итогам тестирования цифровой грамотности и уровня владения цифровыми компетенциями выдается цифровой сертификат.

Также участники смогут бесплатно пройти дополнительные курсы, получить подписку на выгодных условиях или сертификаты на участие в вебинарах.

Ознакомиться с расписанием и принять участие можно по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».