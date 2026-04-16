Татарстанцев приглашают на флешмоб «Память хранит имена» к 81-летию Победы

Организационный комитет Международной патриотической акции «Улицы в лицах» при поддержке МИД России, Минобороны, МЧС и Минкультуры объявил о запуске флешмоба «Память хранит имена» (ранее — «Эхо Побед»), приуроченного к 81-й годовщине Победы, соощают организаторы.

Мероприятие впервые пройдет под специально написанную композицию «Памятный вальс» автора Елены Максимовой. Голосами флешмоба выступят Елена Максимова, Харитон Руденков в сопровождении Центрального военного оркестра Минобороны РФ под управлением Сергея Дурыгина, а также Большой детский хор имени В.С. Попова под руководством Анатолия Кислякова и Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева под управлением Леонида Фрадкина.

Проект получил поддержку Президента РФ, Федерального Собрания и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. В исполнении танца участвуют представители более 30 ведомств, включая Минпросвещения, Минобрнауки, Минтранс, Минэнерго, Росгвардию, а также госкорпорацию «Росатом», движения «ЮНАРМИЯ» и «Движение первых».

В прошлом году к акции присоединились все 89 регионов России, включая Татарстан, а также соотечественники из 15 стран. В этом году ожидается участие нескольких сотен тысяч граждан – курсантов, госслужащих, военных и ветеранов.