Татарстанцев приглашают на федеральный форум «ТехнологИИ 2027»

В мае 2027 года в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» пройдет федеральный форум «ТехнологИИ 2027». Его ключевая тема – развитие технологического суверенитета и применение искусственного интеллекта в кадровой политике и на рынке труда. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Карьерная мастерская». Об этом сообщают организаторы.

Форум отвечает задачам Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года – в части обеспечения рынка ИИ-технологий квалифицированными кадрами и повышения информированности населения о сферах применения таких технологий.

Деловая программа форума включает пленарную сессию с участием представителей органов власти, работодателей и образовательных организаций, а также отраслевые панельные дискуссии. Участники обсудят, как технологии ИИ меняют рынок труда, какие компетенции будут востребованы в ближайшие годы и как бизнесу и вузам выстроить совместную работу по подготовке кадров.

К участию приглашаются руководители и специалисты кадровых служб; представители компаний, внедряющих ИИ в производственные и управленческие процессы; сотрудники образовательных и научных организаций; студенты и старшеклассники.

Участие в форуме бесплатное. Предварительная регистрация открыта на сайте федерального проекта «Карьерная мастерская» до 26 мая 2027 года. Прием заявок от спикеров продлится до 20 апреля 2027 года.