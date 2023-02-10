Нацбанк Татарстана приглашает на бесплатные экскурсии в музей

Музей Отделения Банка России по Татарстану приглашает жителей республики на экскурсии, сообщает пресс-служба организации.

Гостей познакомят с историей строительства банка, покажут антикварный сейф торговой марки W. Moeller и расскажут, за счет каких механизмов достигалась его надежность и несгораемость. Также посетители узнают, почему на службу в Государственный банк раньше не принимали женщин, кого называли телефонными барышнями и много других интересных фактов.

Отдельно гостям расскажут про историю золотого запаса Российской империи, значительная часть которого в 1918 году находилась в кладовых здания. У посетителей будет возможность детально рассмотреть макет золотой кладовой, изготовленный по архивным документам Государственного банка Российской империи конца XIX — начала XX веков.

В музее представлена коллекция памятных монет, посвященных Республике Татарстан и Казани. Среди них — килограммовая серебряная монета, посвященная Великому Болгару, вышедшая тиражом всего 500 штук, а также памятные монеты из драгоценных металлов, выпущенные к 1000-летию основания Казани, XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года, XVI чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года и так далее.

Жители и гости республики могут посетить музей бесплатно по предварительной записи.