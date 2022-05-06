Татарстанцев приглашают на бесплатную диагностику родинок ради предупреждения рака кожи

Жителей Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска 23 мая приглашают на бесплатную диагностику родинок в качестве профилактики и для раннего выявления меланомы — рака кожи. Единый «День диагностики меланомы в России» пройдет уже в 15-й раз — во всех городах-участниках единовременно, сообщила «Татар-информу» куратор проекта в Республике Татарстан Ангелина Масленкова.

«Жители трех городов Татарстана смогут в этот день бесплатно прийти на прием к врачу-дерматологу, который обследует родинки пациента с помощью прибора дерматоскопа на предмет тревожных признаков меланомы. В акции участвуют дерматологи как государственных, так и частных клиник Татарстана. Они готовы осмотреть и проконсультировать порядка полутысячи пациентов», — уточнила собеседница агентства.

В Набережных Челнах и Нижнекамске акция будет проходить впервые, отметила она, тогда как Казань уже становилась участницей «Дня диагностики меланомы в России». Желающим показать свои родинки специалистам необходимо предварительно, до 20 мая, записаться на сайте www.melanomaday.ru или по телефону 8 (800) 200-03-45, выбрав клинику и время осмотра-консультации.

«На участие в акции заявились 30 клиник Татарстана — как государственных, так и частных. Причем одна частная клиника, например, выделила на это целый блок рабочего времени — с 8 до 14 часов. В Казани бесплатные осмотры специалистами будут организованы в каждом районе города, в том числе в отделениях РККВД (Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера — прим. Т-и). За все время существования проекта обследование прошли более 163 тыс. человек, и у 2856 из них было выявлено подозрение на меланому. А вовремя выявить — значит вовремя устранить, спасти жизнь человека», — подчеркнула важность обследования родинок Ангелина Масленкова.

«День диагностики меланомы в России» пройдет в 120 городах страны. Ежегодно в России специалисты выявляют до 12 тысяч новых случаев заболевания меланомой. А это самая распространенная злокачественная опухоль, быстро формирующая местастазы, и 40% заболевших меланомой не удается спасти из-за позднего ее выявления. При ранней же диагностике меланома излечима с 90-процентной вероятностью.

«День диагностики меланомы» впервые прошел в 2000 году в 14 европейских странах. Россия присоединилась к проекту в 2007 году, стартовав с 17 городов-участников. Теперь в акции участвуют уже более 30 стран Европы. Одна из задач — информирование людей о важности ежедневной защиты от солнца, так как это основной метод профилактики раковых новообразований кожи.