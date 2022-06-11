Татарстанцев приглашают к участию в форуме «Таврида.Арт»

Стартовала заявочная кампания всероссийского форума «Тарида.Арт». Она продлится до 3 июля для участников и волонтеров, а для зрителей сроки станут известны чуть позже. Само же мероприятие состоится с 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель рядом с Судаком, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Стать участниками фестиваля могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Традиционно на площадку приедут резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств; блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ; лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО; участники конкурса «Большая перемена» и их родители; участники Всероссийского фестиваля исторической реконструкции.

Впервые к аудиториям присоединятся активные деятели форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), студенты ссузов и вузов. Участники разместятся в тематических арт-кварталах.

Кроме того, на форуме будет организован конкурс молодежных проектов, где молодые люди смогут получить до 1,5 млн рублей на реализацию своих идей.

Участников фестиваля ждут яркие музыкальные проекты с выступлениями резидентов арт-кластера. На главной сцене планируется посвященный творчеству Виктора Цоя эпизод: в год 60-летия со дня рождения музыканта прозвучат кавер-версии его хитов. Помимо этого, молодые творцы споют популярные композиции звезд российской сцены в новых аранжировках. Хедлайнеры фестиваля выступят в новом формате «Народное караоке».