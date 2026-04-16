Татарстанцев приглашают к участию во всероссийской акции «Сад – связь поколений»

Жителей Татарстана приглашают присоединиться к всероссийской акции «Сад – связь поколений», которая пройдет 19 мая 2026 года, сообщили организаторы. Мероприятие реализуется в рамках всероссийского духовно-патриотического и социально-экологического проекта «Связь поколений» Фонда содействия реализации социальных проектов «Благовест». В этом году акция проходит под девизом: «Высаживаем сады – приближаем Победу!».

Согласно сообщению, цель акции – создание новой традиции высадки саженцев в День пионерии, отмечаемый ежегодно 19 мая, для поддержки и развития социокультурных ценностей, объединяющих общество, формирования бережного отношения к природе, наглядной демонстрации важности труда в долгосрочной перспективе, а также для духовного единения людей и патриотического воспитания молодежи.