Татарстанцев приглашают к участию в военно-исторической игре «IQ-ПФО: Великая Победа»

Жителям Татарстана предлагают принять участие в военно-исторической интеллектуальной игре «IQ-ПФО: Великая Победа», которая состоится 7 мая в 14:00 по московскому времени. Мероприятие приурочено ко Дню Победы и пройдет в формате игры «Что? Где? Когда?», посвященной событиям Великой Отечественной войны.

Организаторами выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».

Интеллектуальное соревнование рассчитано на старшеклассников, студентов, а также участников категории «без ограничения возраста» из любых регионов России. В рамках игры участникам предстоит ответить на 24 вопроса, разделенных на два тура. Тематика заданий охватывает ключевые события и сражения Великой Отечественной войны, важные даты, биографии полководцев, а также фильмы и песни военных лет.

Для участия необходимо зарегистрировать команду на сайте. Регистрация открыта до 23:00 (мск) 6 мая 2026 года.

Победители и призеры во всех категориях будут награждены дипломами и поощрительными призами.