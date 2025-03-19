Татарстанцев приглашают к участию в открытом квиз-турнире «80 лет Победы»

1 февраля открылась регистрация участников на открытый квиз-турнир «80 лет Победы». 2025 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Задача конкурса – сохранить память о подвиге народа, который своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, но прежде всего невероятной любовью к Родине обеспечил мир, свободу и независимость новым поколениям.

Соревнования для школьников и студентов проводят: Ассоциация руководителей служб информационной безопасности, Всероссийское общественное движение наставников детей и молодежи «Наставники России», Фонд «Правопорядок-Щит» при активной поддержке Международной академии связи и Координационного центра доменов.

Онлайн-турнир пройдет с 8:00 19 апреля до 8:00 20 апреля по ссылке, отправленной за день до турнира. Результаты объявят 24 апреля.

Участниками турнира могут стать школьники и студенты от 14 до 23 лет, а также – команды от 1 до 5 человек. Количество команд от одной образовательной организации не ограничено.

Во время турнира участники смогут познакомиться с историческими секретными данными, с новыми способами поиска информации и решения задач, с шифрами и способами их применения и многим другим. Игровая платформа будет доступна всем участникам на 24 часа. Команда сама решает, когда приступить к выполнению заданий и уйти на перерыв. Для подготовленной команды решение заданий занимает 4-5 часов.

Призеров турнира наградят дипломами, а победители в каждой номинации получат дипломы и кубки. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручают благодарственные дипломы. Все остальные участники турнира получат «сертификат участника».

Регистрация на турнир продлится до 12:00 18 апреля.