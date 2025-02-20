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Общество 20 февраля 2025 09:31

Татарстанцев приглашают к участию в олимпиаде по финансовой безопасности

До 28 февраля на платформе «Содружество» проходит пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности. К участию приглашают учеников 8-11 классов и студентов.

Пригласительный этап, доступный на русском и английском языках, дает возможность ознакомиться с форматом заданий олимпиады и проверить свои знания в различных областях.

Школьникам предлагают решить задания по математике, информатике, обществознанию, а студентам – по юриспруденции, прикладной математике, вычислительной технике, информационной безопасности и другим дисциплинам. Выполнившие задания пригласительного этапа, получат сертификат участника Олимпиады Первого уровня.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Содружество».

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится ежегодно с 2021 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».
#нацпроекты #олимпиада
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