Татарстанцев приглашают к участию в мотопараде в Екатеринбурге

Татарстанцев приглашают принять участие в масштабном мотопараде, который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 7 июня этого года в рамках фестиваля мотокультуры, спорта и музыки «Движение Урал». Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Федерация свободных байкеров».

Мотопарад состоится 6 июня. Маршрут протяженностью 16 километров пройдет из Музейного комплекса в центр города. Клубы и сообщества могут заявить любое количество участников – место в колонне определит жеребьевка в конце мая. Одиночным байкерам предварительная регистрация не нужна.

В программе фестиваля также запланирован Первый женский мотофорум с дискуссиями, лекцией психолога Александры Яковлевой, автограф-сессиями с мотоблогерами и спортсменками, возможностью проехать в женской мотоколонне, консультациями по женскому здоровью, фотосессией и вечеринкой.

Гостей ждут соревнования по мотоспорту и водно-моторному спорту, ретро-ралли, выставки мототехники, кастом-шоу, водное шоу, гастрофест и лекции. На сцене выступят группы «Чиж & Co», «Северный Флот», «Сова», «Потомучто» и певица Ёлка.

В рамках Года единства народов России в Историческом сквере Екатеринбурга откроется уличная экспозиция «Россия – Дом народов», которая продемонстрирует культурное многообразие страны и подчеркнет единство народов на основе общих традиционных ценностей.