Татарстанцев приглашают к участию в литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

В России стартовал XII Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы». Организаторами выступают Союз писателей России, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека и Издательский дом «Не секретно». Мероприятие проводится при поддержке Правительства РФ.

Цель творческого состязания — сохранение памяти о подвиге советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших Отечество в разные исторические периоды, а также патриотическое воспитание молодого поколения.

К участию приглашаются авторы, готовые представить работы в номинациях: лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотография, текст песни. Все материалы должны соответствовать эпической, исторической или военно-патриотической тематике.

В 2026 году планируется расширить географию проекта — региональные представительства конкурса откроются во всех субъектах Российской Федерации.