Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе плакатного искусства «Время смыслов»

Татарстанцев приглашают принять участие во втором сезоне конкурса плакатного искусства «Время смыслов», который носит имя Героя России Сергея Ефремова.

Конкурс открыт для любителей и профессиональных художников, дизайнеров и авторов из России и других стран, сообщают организаторы проекта. К участию принимают графические работы, живопись и цифровые проекты, в том числе созданные с применением инструментов искусственного интеллекта. Возраст участников – от 10 лет.

Работы можно представить в номинациях «Наша Победа», «СВОи», «Семья», «Россия – это красиво», «Дети VS киберугроз», «Независимость, равенство, дружба!» и ряде других направлений.

Во втором сезоне появились и специальные треки. Так, в рамках направления «Важное – детям» участникам предлагают разработать дизайн обложек школьных тетрадей, а трек «Смыслы в масштабе» посвящен проектам монументальных муралов для городских пространств. В формате «Видеоплакаты» принимаются короткие динамичные ролики продолжительностью до 15 секунд.

В каждой номинации предусмотрены три призовых места с денежными премиями. Для участников в возрасте от 10 до 16 лет учреждена отдельная категория наград – «Надежда России».

Конкурс назван в честь легендарного командира добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края по внутренней политике, Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области. Жюри конкурса возглавляет писатель-фантаст и член Общественной палаты РФ Сергей Лукьяненко.

Прием работ продлится до 28 февраля 2026 года. Подробная информация размещена на официальном сайте проекта.

Первый сезон конкурса прошел в 2025 году и собрал почти 3,2 тыс. работ из 84 регионов России и зарубежных стран. Выставки лучших плакатов были представлены более чем в 30 регионах страны, а также на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и на форуме «Территория смыслов» в Мастерской управления «Сенеж». Старт второму сезону конкурса дал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.