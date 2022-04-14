Татарстанцев приглашают к участию в конкурсе патриотического рисунка «Z патриот»

Всероссийский конкурс рисунка «Z патриот» объявил Фонд поддержки культурных инициатив «ЗурАрт». Цели проекта – воспитание патриотизма и укрепление гражданского самосознания подрастающего поколения, укрепление чувств сопричастности граждан к великой истории России. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

«В конкурсе на бесплатной основе могут участвовать учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений в возрасте от семи до 18 лет из регионов России», – говорится в сообщении.

Работы принимаются в номинациях «Z – за Победой», «Сила V правде», «Мы – против нацизма» и «Вечный огонь – вечная память».

Подать заявку на участие можно на официальном сайте конкурса.