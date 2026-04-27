Татарстанцев приглашают к участию в форуме социальных лидеров в Солнечногорске

Татарстанцы могут принять участие в X международном форуме «Территория Ритма», который объединит социальных лидеров из регионов России и дружественных стран. Мероприятие пройдет с 14 по 17 августа 2026 года на площадке Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске и будет посвящено развитию инклюзивного лидерства, сообщили организаторы.

За восемь лет форум стал крупной площадкой для обмена опытом: в нем приняли участие более 4 000 человек из 70 регионов России и зарубежных стран. По итогам работы участниками было создано свыше 80 социальных предприятий и реализовано около 90 общественно значимых инициатив.

Образовательная программа форума направлена на развитие управленческих, командных и лидерских навыков, необходимых для реализации социальных проектов. Она включает пять тематических направлений, среди которых развитие НКО и социального предпринимательства, реинтеграция участников СВО, инклюзивное образование, социальная дипломатия, а также вовлечение в экономическую деятельность молодых людей с инвалидностью и их трудоустройство.

Принять участие могут граждане России, Абхазии, Белоруссии и Казахстана старше 18 лет. Заявки принимаются до 1 июля 2026 года через официальный сайт проекта.

Организаторы отмечают, что участие в форуме, а также проживание и питание предоставляются бесплатно. Участникам необходимо самостоятельно оплатить проезд до места проведения. Для создания доступной среды будут подготовлены специально обученные волонтеры.

Форум станет площадкой для получения экспертной поддержки социальных проектов и установления контактов с представителями власти, бизнеса и некоммерческого сектора. Организаторами выступают Правительство Нижегородской области, АНО «Россия – страна возможностей» и Нижегородская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег».