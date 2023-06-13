Татарстанцев приглашают к участию в форуме «Дигория»

С 9 по 15 июля в Нижнем Новгороде пройдет V Всероссийский форум «Дигория» — это площадка для объединения интеллектуального потенциала специалистов и практиков, ведущих свою деятельность в социально-политической сфере, с целью выработки смысловых оснований развития России.

К участию в форуме приглашаются дипломированные специалисты, аспиранты, молодые ученые и практики в возрасте до 35 лет включительно.

Конкурсный отбор будет проводиться заочно в два этапа: до 18 июня необходимо подать заявку через ФГАИС «Молодежь России». Второй этап стартует после завершения регистрации в АИС «Молодежь России» и включает в себя выполнение заданий по профилю направлений в срок до 22 июня 2023 года.

Форум проводится по пяти профильным направлениям: «Молодежь и страна», «Социально-политическая экспертиза», «Образование и просвещение», «Медиа и коммуникации» и «Политические технологии».