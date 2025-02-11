Татарстанцев приглашают к участию в фиджитал-интенсиве о развитии городов

Жители Татарстана могут принять участие в деловом фиджитал-интенсиве «Про развитие городов и сообществ», который пройдет в среду 2 апреля 2025 года в онлайн-формате. Это событие для тех, кто формирует новые принципы взаимодействия бизнеса и локальных сообществ, внедряет ESG-практики и ищет работающие решения для устойчивого развития.

В форуме ожидается участие представителей местных сообществ, урбанистов и экспертов в сфере HR, КСО и маркетинга. Планируется обсуждение ключевых ESG-трендов, а также обмен работающими практиками и поиск новых подходов к развитию городов и регионов. Мероприятие проходит в рамках программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой».

Основной темой интенсива в текущем году станет «Человек локальный». В рамках форума участники затронут следующие вопросы:

● Человек локальный: как бизнес становится частью городской среды.

● ESG-тактики: как перейти от стратегии на бумаге к эффективным действиям.

● Формула идеального гранта: как изменить целый город, поддержав одного человека

● Искусственный интеллект и оценка социальных проектов: цифровые инструменты для анализа изменений.

● Смотрим на Китай: как там с ESG, развитием территорий, креативными решениями и вкладом бизнеса в будущее.

● Будущее городов: модели развития городов и регионов от ведущих визионеров.

К участию приглашаются топ-менеджеры и владельцы бизнеса, которые ищут свежие ESG-решения, HR, КСО и маркетологи, работающие с брендом работодателя и вовлечением сотрудников, урбанисты и представители местных сообществ, развивающие территорию, а также все, кто хочет сделать свой город лучше.

Участие в интенсиве бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Мероприятие пройдёт в третий раз по инициативе торговой сети «Пятёрочка» в партнёрстве с НКО «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории», а также при поддержке благотворительного фонда X5 Group «Выручаем».